 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава МИД Венгрии: Природный газ Азербайджана для Центральной Европы позволит диверсифицировать поставщиков энергоносителей

    Петер Сийярто призвал Центральную и Юго-Восточную Европу к укреплению энергетической безопасности

    Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Природный газ Азербайджана для Центральной Европы позволит диверсифицировать поставщиков энергоносителей.

    Как передает Report, об этом заявил в четверг министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

    В тот день в столице Венгрии Будапеште прошла международная конференция по энергетической безопасности в Центральной и Юго-Восточной Европе.

    На пресс-конференции П. Сийярто отметил, что Центральной и Юго-Восточной Европе необходимо усилить энергетическую безопасность, в противном случае ей предстоят огромные проблемы в сфере безопасности и конкурентоспособности.

    Он также добавил, что Центральная и Юго-Восточная Европа должна сделать все возможное для расширения источников энергоресурсов, отметив, что Россия играет важную роль в поставках энергоносителей.

    По его словам, Венгрия считает первоначальной необходимостью развитие инфраструктуры.

    В конференции приняли участие представители примерно 20 стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также США и ЕС.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi