​Глава МИД Венгрии: Природный газ Азербайджана для Центральной Европы позволит диверсифицировать поставщиков энергоносителей

Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Природный газ Азербайджана для Центральной Европы позволит диверсифицировать поставщиков энергоносителей.

Как передает Report, об этом заявил в четверг министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

В тот день в столице Венгрии Будапеште прошла международная конференция по энергетической безопасности в Центральной и Юго-Восточной Европе.

На пресс-конференции П. Сийярто отметил, что Центральной и Юго-Восточной Европе необходимо усилить энергетическую безопасность, в противном случае ей предстоят огромные проблемы в сфере безопасности и конкурентоспособности.

Он также добавил, что Центральная и Юго-Восточная Европа должна сделать все возможное для расширения источников энергоресурсов, отметив, что Россия играет важную роль в поставках энергоносителей.

По его словам, Венгрия считает первоначальной необходимостью развитие инфраструктуры.

В конференции приняли участие представители примерно 20 стран Центральной и Юго-Восточной Европы, а также США и ЕС.