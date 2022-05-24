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Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибудет в Азербайджан в начале июня
Внешняя политика
24 мая 2022 г. 11:33
Глава МИД Венгрии посетит Азербайджан

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто прибудет в Азербайджан в начале июня.

Как сообщает Report, министр примет участие в Бакинском энергетическом форуме, который пройдет со 2 по 3 июня.

В рамках форума пройдут пленарные заседания: "Энергетика в переходный период: новые возможности и вызовы в меняющемся мире", "Обзор развития мировой энергетики", "Путь к чистому нулю", "Раскрытие кадрового потенциала для перехода к низкоуглеродному будущему в энергетическом секторе". Также в рамках форума будут рассмотрены: новые возможности добычи в Каспийском регионе, газовые маршруты, нефтепереработка и финансирование нефтехимических проектов.

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Версия на английском языке Hungarian foreign minister to visit Azerbaijan

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