Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии посетит Азербайджан

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто посетит Азербайджан на следующей неделе.

Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, министр примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия, которая пройдет в Баку 28 июня.

Совместно с министром, в Баку приедет большая делегация венгерских предпринимателей.

Отметим, что с азербайджанской стороны сопредседателем межправкомиссии является министр экономики Шахин Мустафаев.