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    Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии посетит Азербайджан

    Совместно с министром в Баку прибудет большая делегация венгерских предпринимателей

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сиярто посетит Азербайджан на следующей неделе.

    Как сообщили Report в посольстве Венгрии в Азербайджане, министр примет участие в работе межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Венгрия, которая пройдет в Баку 28 июня.

    Совместно с министром, в Баку приедет большая делегация венгерских предпринимателей.

    Отметим, что с азербайджанской стороны сопредседателем межправкомиссии является министр экономики Шахин Мустафаев.

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