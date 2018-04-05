Глава МИД Венесуэлы: Политика некоторых стран против территориальной целостности других вредит миру и стабильности

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ "Политика, проводимая некоторыми государствами против территориальной целостности стран в мире, вредит миру и стабильности и основывается на эгоизме".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас Монтсеррат на открывшейся сегодня в Баку конференции глав МИД стран Движения неприсоединения.

Он отметил, что главной темой сегодняшней встречи станет продвижение международной безопасности и стабильности для устойчивого развития, что приносит пользу всему миру.

"Мы являемся жертвами внешних сил, которые пытаются продолжать дестабилизировать ситуацию, угрожая миру и демократии в стране. Подобная угроза лишь сплачивает нас. Эти страны внедряют незаконные санкции, которые отражаются на экономическом и финансовом развитии страны", - заявил Хорхе Арреас Монтсеррат.

Глава МИД затем добавил: "Сегодня в XXI веке мы вновь сталкиваемся с остатками холодной войны, продолжаются вмешательства во внутренние дела государств, и это Движение хочет сыграть положительную роль в решении проблем. Мы намерены развивать организацию для служения социальной справедливости".