Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми поддержал освобождение Азербайджаном Карабаха от армянской оккупации на онлайн-платформе Substack.

Как передает Report, об этом сообщает издание Politico.

"Азербайджан смог освободить территории, потерянные в начале 1990-х годов", - отметил Д.Ламми.