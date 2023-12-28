О нас

Глава МИД: Ведутся переговоры касательно 8 сел, оккупированных Арменией

Глава МИД: Ведутся переговоры касательно 8 сел, оккупированных Арменией Баку и Ереван ведут переговоры касательно 8 азербайджанских сел, оккупированных Арменией.
Внешняя политика
28 декабря 2023 г. 16:21
Глава МИД: Ведутся переговоры касательно 8 сел, оккупированных Арменией

Баку и Ереван ведут переговоры касательно 8 азербайджанских сел, оккупированных Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы говорим о конкретных населенных пунктах. Ни у кого нет сомнений в том, кому они принадлежат. Наша позиция справедлива", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что процесс делимитации границы является достаточно специфическим и техническим вопросом.

"Вопрос с границей должен быть решен как составная часть процесса делимитации. Азербайджан заинтересован в скорейшем достижении мира. Но вопрос делимитации может занять больше времени", - добавил Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani MFA: Discussions about eight villages under occupation of Armenia are underway
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Ermənistanın işğalı altındakı 8 kəndlə bağlı müzakirələr aparılır"

Самое важное

ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
ИВ Исмаиллинского района аннулировала хартию о дружбе с французским городом Эвиан-ле-Бен
28 декабря 2023 г. 12:03
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
Объявлены даты выпускных экзаменов в 2024 году
27 декабря 2023 г. 16:34
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
В ЦИК Азербайджана начали проверку подписных листов
27 декабря 2023 г. 13:57
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
Ильхам Алиев принял участие в неформальном обеде глав государств СНГ
26 декабря 2023 г. 22:33
Президент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
ФотоПрезидент Азербайджана принял участие на неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге
26 декабря 2023 г. 20:48
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
Обнаружен очередной объект гражданского назначения, использовавшийся армянами в качестве оружейного склада
26 декабря 2023 г. 13:40
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
Проверки частного бизнеса в Азербайджане приостановят еще на один год
26 декабря 2023 г. 11:53
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
В Азербайджан завезена вакцина от кори для населения в возрасте 11-40 лет
25 декабря 2023 г. 11:41
В Азербайджане 2024 год объявлен Годом солидарности во имя зеленого мира
В Азербайджане 2024 год объявлен "Годом солидарности во имя зеленого мира"
25 декабря 2023 г. 11:28
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
Заложен фундамент села Баш Гарвенд Агдамского района
24 декабря 2023 г. 17:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi