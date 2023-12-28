Глава МИД: Ведутся переговоры касательно 8 сел, оккупированных Арменией

Баку и Ереван ведут переговоры касательно 8 азербайджанских сел, оккупированных Арменией.

Баку и Ереван ведут переговоры касательно 8 азербайджанских сел, оккупированных Арменией.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на пресс-конференции, посвященной итогам года.

"Мы говорим о конкретных населенных пунктах. Ни у кого нет сомнений в том, кому они принадлежат. Наша позиция справедлива", - сказал он.

Байрамов подчеркнул, что процесс делимитации границы является достаточно специфическим и техническим вопросом.

"Вопрос с границей должен быть решен как составная часть процесса делимитации. Азербайджан заинтересован в скорейшем достижении мира. Но вопрос делимитации может занять больше времени", - добавил Байрамов.