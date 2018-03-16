Глава МИД: Ведется работа над возвращением находящихся в Ираке азербайджанских женщин и детей

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Баку. 16 марта. REPORT.AZ/ Ведется работа над возвращением азербайджанских женщин и детей, находящихся в Ираке.

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Глава МИД отметил, что уже создана рабочая группа, которая занимается данным вопросом.

"Они сначала должны выяснить, с какой целью, почему эти семьи оказались там. Это не легкий вопрос. Мы занимаемся этим вопросом непосредственно с местным правительством", - заявил Э. Мамедъяров.