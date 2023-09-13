Глава МИД: В ходе армянской оккупации совершены военные преступления и преступления против человечности

В ходе почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий были совершены военные преступления и преступления против человечности, включая этнические чистки.

В ходе почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий были совершены военные преступления и преступления против человечности, включая этнические чистки.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Министр Байрамов отметил, что жертвами этих преступлений становились даже дети, старики и женщины.

"Агрессия Армении привела к трагическому отказу сотням тысяч азербайджанцев в гуманитарных правах, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здравоохранение", - сказал глава МИД.