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Глава МИД: В ходе армянской оккупации совершены военные преступления и преступления против человечности

Глава МИД: В ходе армянской оккупации совершены военные преступления и преступления против человечности В ходе почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий были совершены военные преступления и преступления против человечности, включая этнические чистки.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 12:42
Глава МИД: В ходе армянской оккупации совершены военные преступления и преступления против человечности

В ходе почти 30-летней оккупации Арменией азербайджанских территорий были совершены военные преступления и преступления против человечности, включая этнические чистки.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, выступая на 54-ой сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.

Министр Байрамов отметил, что жертвами этих преступлений становились даже дети, старики и женщины.

"Агрессия Армении привела к трагическому отказу сотням тысяч азербайджанцев в гуманитарных правах, включая право на жизнь, образование, безопасность, защиту и здравоохранение", - сказал глава МИД.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: Thousands of Azerbaijanis were deprived of their rights because of Armenia's aggression
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: "Ermənistanın aqressiyası nəticəsində minlərlə azərbaycanlı hüquqlarından məhrum oldu"

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