Глава МИД: В Бакинской декларации нашел отражение вопрос нагорно-карабахского конфликта

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Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Итоговая декларация по итогам конференции глав МИД Движения неприсоединения - сбалансированный документ, в котором министры выразили приверженность территориальной целостности стран, невмешательству во внутренние дела.

Как сообщает Report, об этом заявил на закрытии конференции глав МИД стран Движения неприсоединения председатель этой конференции, министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

По его словам, в тексте Бакинской декларации, также принятой по итогам конференции глав МИД Движения неприсоединения, нашел свое отражение вопрос нагорно-карабахского конфликта: "Бакинская же декларация содержит в себе пункты про карабахский конфликт, в пункте про Европу министры выражают сожаление о том, что несмотря на резолюции Совбеза ООН Армения продолжает оккупацию азербайджанских земель".