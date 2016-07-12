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    Глава МИД: В Азербайджане рады сближению отношений между Турцией и Россией

    Лавров: Азербайджано-российские отношений не зависят от какой-то внешней конъюктуры

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ "В Азербайджане рады сближению отношений между Турцией и Россией".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым в Баку.

    По его словам, нормализация отношений между Турцией и Россией "была предметом также и наших дискуссий".

    "Мы только приветствуем и рады этому событию", - заявил Э. Мамедъяров.

    С. Лавров в свою очередь отметил, что азербайджано-российские отношения не зависят от какой-то внешней конъюктуры: "Чем меньше проблем в регионе, тем лучше для России и Азербайджана".

    При этом, он добавил, что нормализация отношений поможет также уменьшению недомолвок в сирийском вопросе, где "у России и Турции разные подходы".

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