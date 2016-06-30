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    Глава МИД: В Азербайджане действует свобода слова

    Мамедъяров: Журналисты не арестовываются за свою деятельность

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ "В Азербайджане действует свобода слова и журналисты не арестовываются за свою деятельность".

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайером, комментируя ситуацию с соблюдением основных свобод и свободы СМИ в Азербайджане. 

    "Я лично, как глава МИД, каждый день являюсь свидетелем этой свободы прессы, несмотря на то, что некоторые журналисты иногда переходят этические правила", - отметил министр. 

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