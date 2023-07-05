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Глава МИД Узбекистана: Высоко ценим деятельность Азербайджана, как председателя ДН

Глава МИД Узбекистана: Высоко ценим деятельность Азербайджана, как председателя ДН Мы высоко ценим роль Азербайджана и ее деятельность в развитии ДН. С председательством в ДН Азербайджан придал динамичность организации своим инициативами.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 12:26
Глава МИД Узбекистана: Высоко ценим деятельность Азербайджана, как председателя ДН

Узбекистан высоко ценит роль Азербайджана в Движении неприсоединения и активность страны в качестве председателя этой организации и ее деятельность в развитии ДН.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов во время выступления на министерском заседании Координационного совета Движения неприсоединения в Баку.

"Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения придало динамичность деятельности организации благодаря новым инициативам со стороны председателя", - заявил он.

Большинство стран-членов ДН расположены на территориях, испытывающих большие проблемы в связи с изменением климата, отметил он. ДН старается развиваться благодаря углублению сотрудничества между участниками организации в приоритетных сферах: продовольственной безопасности, энергетики, совместной борьбе с современными вызовами и др.

Глава МИД Узбекистана подчеркнул, что поддерживает развитие транспортных коридоров, в числе которых "Север-Юг".

"Узбекистан также высоко оценивает деятельность ДН в достижении Целей устойчивого развития к 2030 году",- добавил он.

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