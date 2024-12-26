Глава МИД Узбекистана выразил солидарность с Азербайджаном в связи с крушением самолета AZAL

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов во время телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью множества граждан при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского Актау.

Глава МИД Узбекистана Бахтиёр Саидов выразил соболезнования Азербайджану в связи с гибелью множества граждан при крушении самолета AZAL вблизи казахстанского Актау.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым Саидов выразил соболезнования от имени государства и народа Узбекистана, пожелал терпения близким погибших и скорейшего выздоровления раненым.

Он также подчеркнул, что Узбекистан солидарен с братским Азербайджаном, разделяет его скорбь.

Министр Джейхун Байрамов в свою очередь поблагодарил Узбекистан за соболезнования и слова поддержки в этот тяжелый для страны и народа день.

Байрамов подчеркнул, что с первых минут после катастрофы по поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева была создана государственная комиссия для расследования причин авиакатастрофы, делегация из руководителей соответствующих ведомств страны была направлена на место происшествия. Глава дипломатии проинформировал узбекского коллегу о мерах по ликвидации последствий катастрофы и оказанию помощи пострадавшим.