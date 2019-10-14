Глава МИД Узбекистана: Присоединение к Тюркскому совету - это естественный процесс

Присоединение Узбекистана к Тюркскому совету- это естественный процесс. Совет сотрудничества тюркоязычных государств объединяет государства очень близкие по своей культуре, истории, языку, традициям.

Об этом Report сообщил находящийся в Баку министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов.

Он также отметил, что в данном вопросе есть и прагматический интерес: "Это торговля, экономическое сотрудничество в сфере транспорта и коммуникаций, образования. То есть, нас очень многое объединяет".

Напомним, 15 октября в Баку состоится 7-ой саммит Тюркского совета.

Саммит приурочен к 10-й годовщине подписания Нахчыванского соглашения (3 октября 2009 года) о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств (Тюркский совет). Соглашение было подписано лидерами Турции, Азербайджана, Казахстана и Кыргызстана.

В столице Азербайджана ожидается принятие официального решения по вступлению Узбекистана в состав организации.