Глава МИД Узбекистана посетит Азербайджан

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым примет участие во внеочередном заседании Совета министров иностранных дел Тюркского совета, которое состоится в Баку 6 февраля, передает Report со ссылкой на СМИ Узбекистана.

Ожидается, что узбекская делегация в ходе своего пребывания в столице Азербайджана проведет двусторонние встречи с главами делегаций, участвующих в заседании СМИД.

Тюркский совет – международная организация, объединяющая современные тюркские государства, главной целью которой является развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами. Организация была создана 3 октября 2009 года в городе Нахчыван в Азербайджане.

На данный момент членами Совета являются Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.