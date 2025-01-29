Глава МИД: Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение

15:41

Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Турции в Анкаре.

Он отметил, что тесное сотрудничество в этой сфере не только обеспечит стабильность грузоперевозок, но и приведет к созданию новых транспортных коридоров, удовлетворяющих потребности глобального рынка: "В то время как Турция и Азербайджан на сегодняшний день играют роль "западных ворот" Среднего коридора, Узбекистан выступает как стратегический пункт, подобно древнему Шелковому пути".