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Глава МИД: Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение

Глава МИД: Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение 15:41
Внешняя политика
29 января 2025 г. 15:50
Глава МИД: Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение

Географическое положение и транзитный потенциал Узбекистана, Азербайджана и Турции имеют стратегическое значение.

Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов на пресс-конференции с коллегами из Азербайджана и Турции в Анкаре.

Он отметил, что тесное сотрудничество в этой сфере не только обеспечит стабильность грузоперевозок, но и приведет к созданию новых транспортных коридоров, удовлетворяющих потребности глобального рынка: "В то время как Турция и Азербайджан на сегодняшний день играют роль "западных ворот" Среднего коридора, Узбекистан выступает как стратегический пункт, подобно древнему Шелковому пути".

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Версия на английском языке FM: Geographic location and transit potential of Uzbekistan, Azerbaijan, and Türkiye have strategic importance
Версия на азербайджанском языке Özbəkistan XİN rəhbəri: Üç ölkənin əməkdaşlığı yeni nəqliyyat dəhlizlərinin yaradılmasına səbəb olacaq

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