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Глава МИД: Утверждения Армении о ситуации на Лачынской дороге совершенно необоснованны

Глава МИД: Утверждения Армении о ситуации на Лачынской дороге совершенно необоснованны С учетом того, что за последние месяцы по Лачынской дороге проехало более 3 тыс. транспортных средств, а также других фактов, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачынская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против а
Внешняя политика
25 февраля 2023 г. 16:30
Глава МИД: Утверждения Армении о ситуации на Лачынской дороге совершенно необоснованны

С учетом того, что за последние месяцы по Лачынской дороге проехало более 3 тыс. транспортных средств, а также других фактов, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачынская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против армянских жителей применена "блокада" и возникла "напряженная гуманитарная ситуация".

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на встрече с главой представительства Международного комитета красного креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Министр Дж.Байрамов отметил важность деятельности МККК в нашей стране. Было выражено удовлетворение усилиями по обеспечению свободного передвижения автомобилей, включая транспортные средства МККК, грузов и граждан по Лачынской дороге. Была отмечена важность устранения ситуации, спровоцировавшей протесты.

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Версия на английском языке FM: Armenia's claims over situation on Lachin road are baseless
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Laçın yolundakı durumla bağlı Ermənistanın iddialarının heç bir əsası yoxdur"

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