Глава МИД: Утверждения Армении о ситуации на Лачынской дороге совершенно необоснованны

С учетом того, что за последние месяцы по Лачынской дороге проехало более 3 тыс. транспортных средств, а также других фактов, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачынская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против а

С учетом того, что за последние месяцы по Лачынской дороге проехало более 3 тыс. транспортных средств, а также других фактов, нет никаких оснований для утверждений армянской стороны о том, что Лачынская дорога якобы "перекрыта" Азербайджаном, что против армянских жителей применена "блокада" и возникла "напряженная гуманитарная ситуация".

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Джейхун Байрамов сказал на встрече с главой представительства Международного комитета красного креста (МККК) в Азербайджане Драганой Кожич.

Министр Дж.Байрамов отметил важность деятельности МККК в нашей стране. Было выражено удовлетворение усилиями по обеспечению свободного передвижения автомобилей, включая транспортные средства МККК, грузов и граждан по Лачынской дороге. Была отмечена важность устранения ситуации, спровоцировавшей протесты.