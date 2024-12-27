Глава МИД: Укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках ОТГ является главным приоритетом

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи генсек выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане и пожелал терпения семьям погибших.

Дж.Байрамов выразил признательность за соболезнования и отметил, что одним из главных приоритетов Азербайджана является укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Стороны отметили значимость для многостороннего сотрудничества в рамках организации состоявшегося в этом году в Шуше неформального саммита, принятой в ходе саммита Карабахской декларации, а также решений, принятых в ходе саммита в Бишкеке.

На встрече также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.