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Глава МИД: Укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках ОТГ является главным приоритетом

Глава МИД: Укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках ОТГ является главным приоритетом Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 13:39
Глава МИД: Укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках ОТГ является главным приоритетом

Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящегося с визитом в Азербайджане генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева.

Как сообщает Report, информацию распространило Министерство иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи генсек выразил соболезнования в связи с крушением самолета "Азербайджанских авиалиний" в Казахстане и пожелал терпения семьям погибших.

Дж.Байрамов выразил признательность за соболезнования и отметил, что одним из главных приоритетов Азербайджана является укрепление дружбы, братства и сотрудничества в рамках Организации тюркских государств.

Стороны отметили значимость для многостороннего сотрудничества в рамках организации состоявшегося в этом году в Шуше неформального саммита, принятой в ходе саммита Карабахской декларации, а также решений, принятых в ходе саммита в Бишкеке.

На встрече также обсудили другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijani FM: Strengthening ties within OTS is top priority
Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov: TDT çərçivəsində dostluq, qardaşlıq və əməkdaşlığın gücləndirilməsi əsas prioritetdir

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