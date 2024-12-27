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Глава МИД Украины выразил соболезнования Азербайджану

Глава МИД Украины выразил соболезнования Азербайджану
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 16:08
Глава МИД Украины выразил соболезнования Азербайджану

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением пассажирского самолета AZAL вблизи города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, глава МИД опубликовал об этом пост в своем аккаунте "X".

"Крушение самолета, принадлежащего "Азербайджанским авиалиниям" - это ужасное происшествие. Выражаем соболезнования Азербайджану", - говорится в сообщении.

25 декабря самолет Embraer авиакомпании "Азербайджанские авиалинии", следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, 38 из которых погибли, 29 - выжили.

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Версия на английском языке Ukrainian FM expresses condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Ukrayna XİN başçısı Azərbaycana başsağlığı verib

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