Глава МИД Украины прибыл с официальным визитом в Азербайджан

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане.

По информации МИД Украины, в ходе визита 2-3 октября глава внешнеполитического ведомства этой страны проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, встречи с высшим руководством государства, а также с представителями украинской общины.

Целью визита является подготовка мероприятий на уровне глав государств и обсуждение перспективных направлений азербайджано-украинского сотрудничества.