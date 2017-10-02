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    Глава МИД Украины прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    В ходе визита будут обсуждены перспективные направления азербайджано-украинского сотрудничества© Flickr

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины Павел Климкин  прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе посольства Украины в Азербайджане. 

    По информации  МИД Украины, в ходе визита 2-3 октября глава внешнеполитического ведомства этой страны  проведет переговоры с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым, встречи с высшим руководством государства, а также с представителями украинской общины.

    Целью визита является подготовка мероприятий на уровне глав государств и обсуждение перспективных направлений азербайджано-украинского сотрудничества. 

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