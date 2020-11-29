Глава МИД Украины: Поддерживаем суверенитет Азербайджана

Украина поддержала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Украина поддержала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Как передает Report, об этом заявил в интервью агентству «Анадолу» министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Украина последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и подходит к конфликту вокруг Нагорного Карабаха с точки зрения международного права», - сказал он.

«Я считаю, что главный урок недавней эскалации, которая привела к заключенной сделке, заключается в том, что в мире нет замороженных или затяжных конфликтов. Каждый конфликт, каким бы спокойным или забытым он ни казался на первый взгляд, может в любую секунду превратиться в острый конфликт и попасть в заголовки мировых СМИ», - считает Кулеба.