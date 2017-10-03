Глава МИД Украины: Мы должны использовать все средства для восстановления территориальной целостности

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Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ "Мы должны использовать все средства для восстановления территориальной целостности".

Как сообщает Report, об этом заявил в интервью азербайджанским журналистам министр иностранных дел Украины Павел Климкин, комментируя вопрос сотрудничества Украины и Азербайджана на международной арене и усилиях по восстановлению территориальной целостности стран.

При этом он отметил, что "приоритетом при этом является, конечно, дипломатия, но не нужно забывать, что восстановление территориальной целостности является абсолютным приоритетом государства".

П.Климкин отметил, что Азербайджан и Украина активно сотрудничают на международной арене в вопросе восстановления территориальной целостности стран.