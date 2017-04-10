Глава МИД: Между Украиной и Азербайджаном есть взаимная поддержка и понимание - ЭКСКЛЮЗИВ

Киев. 10 апреля. REPORT.AZ/ Когда соглашения об упрощении торговли между странами ГУАМ начнут реализовываться, то это будет фундаментальный фактор безопасности и благосостояния территорий стран-участниц.

Об этом корреспонденту украинского бюро Report заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"У нас есть огромный потенциал, но пока что мы не можем полностью его использовать. Если мы запустим до конца года реализацию прописанных договоренностей между странами ГУАМ, сможем свой потенциал использовать", - отметил Климкин.

По словам министра иностранных дел Украины, странам-участницам ГУАМ нужно стремиться к общим принципам, процедурам и правилам в таможенной системе. "То, куда мы должны стремиться – это, конечно же, европейские правила. И это тоже будет частью того, что мы будем рассматривать 12 апреля во время встречи в Варшаве Вышеградской группы и стран Восточного партнерства", - сказал Report Павел Климкин.

"У Украины и Азербайджана всегда было особенное отношение друг к другу. Это ведь не только политические отношения, это и очень дружественные человеческие отношения. А если говорить о сотрудничестве в сфере безопасности, то мы очень понимаем друг друга, обе страны имеют оккупированные территории, признают территориальную целостность друг друга. Между Украиной и Азербайджаном есть взаимная поддержка и понимание", - резюмировал Павел Климкин.