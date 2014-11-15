Глава МИД Украины привержен развитию отношений с Азербайджаном

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины намерен посетить Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в "Twitter", отвечая на вопрос по поводу его возможного визита в Баку.

По его словам, имеется соответствующее приглашение азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова.

П. Климкин также добавил, что " всегда был привержен развитию отношений с Азербайджаном".

Глава МИД Украины также прокомментировал вопрос по поводу возможного выхода этой страны из СНГ.

"СНГ как постсоветская тусовка давно закончилась. А соглашения в рамках СНГ есть полезные. Политики тут нет. Лишь прагматика", - заявил П.Климкин.