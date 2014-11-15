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    Глава МИД Украины привержен развитию отношений с Азербайджаном

    Павел Климкин намерен посетить Баку

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Украины намерен посетить Азербайджан.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Украины Павел Климкин на пресс-конференции в "Twitter", отвечая на вопрос по поводу его возможного визита в Баку.

    По его словам, имеется соответствующее приглашение азербайджанского коллеги Эльмара Мамедъярова. 

    П. Климкин также добавил, что " всегда был привержен развитию отношений с Азербайджаном".

    Глава МИД Украины также прокомментировал  вопрос по поводу возможного выхода этой страны из СНГ.

    "СНГ как постсоветская тусовка давно закончилась. А соглашения в рамках СНГ есть полезные. Политики тут нет. Лишь прагматика", - заявил П.Климкин.

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