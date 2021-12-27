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Глава МИД: Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено НАТО и США

Глава МИД: Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено НАТО и США Участие Азербайджана в миссии в Афганистане, высоко оценено не только со стороны НАТО, но и США, за что они выразили благодарность нашей стране.
Внешняя политика
27 декабря 2021 г. 12:06
Глава МИД: Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено НАТО и США
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Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено не только со стороны НАТО, но и США, за что они выразили благодарность нашей стране.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам министра, между Азербайджаном и США сотрудничество реализуется давно и по различным сферам.

Сотрудничеству в энергетической, гуманитарной сферах, в борьбе с терроризмом придается особое значение. Также развитие отношений с США имеют перспективы и в других областях.

"Отношения с НАТО также имеют глубокие корни. Мандат НАТО весьма разнообразен, и поэтому отношения Азербайджана с Альянсом также реализуются по различным областям", - добавил глава МИД.

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Версия на английском языке Bayramov: Azerbaijan's participation in mission in Afghanistan highly appreciated by NATO, US
Версия на азербайджанском языке XİN rəhbəri: “NATO və ABŞ Azərbaycanın Əfqanıstandakı missiyada iştirakını yüksək qiymətləndirib”

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