Глава МИД: Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено НАТО и США

Участие Азербайджана в миссии в Афганистане, высоко оценено не только со стороны НАТО, но и США, за что они выразили благодарность нашей стране.

Участие Азербайджана в миссии в Афганистане высоко оценено не только со стороны НАТО, но и США, за что они выразили благодарность нашей стране.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил сегодня на пресс-конференции.

По словам министра, между Азербайджаном и США сотрудничество реализуется давно и по различным сферам.

Сотрудничеству в энергетической, гуманитарной сферах, в борьбе с терроризмом придается особое значение. Также развитие отношений с США имеют перспективы и в других областях.

"Отношения с НАТО также имеют глубокие корни. Мандат НАТО весьма разнообразен, и поэтому отношения Азербайджана с Альянсом также реализуются по различным областям", - добавил глава МИД.