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Глава МИД: У Грузии имеются большие планы по "Восточному партнерству"

Глава МИД: У Грузии имеются большие планы по "Восточному партнерству"

Давид Залкалиани

"У Грузии имеются большие и амбициозные планы в связи с программой "Восточного партнерства".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр отметил, что данная инициатива ЕС дала Грузии значимые результаты: "Восточное партнерство" приближает нас к цели членства в Евросоюзе".

Д.Залкалиани отметил, что 18 июня состоится видеоконференция лидеров стран-членов программы "Восточного партнерства": "Сегодня на встрече министров иностранных дел в формате видеоконференции будут обсуждены вопросы подготовки к данному мероприятию".

Глава МИД отметил, что Грузию на видеоконференции лидеров представит премьер-министр Георгий Гахария.

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