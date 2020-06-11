Глава МИД: У Грузии имеются большие планы по "Восточному партнерству"

"У Грузии имеются большие и амбициозные планы в связи с программой "Восточного партнерства".
Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.
Министр отметил, что данная инициатива ЕС дала Грузии значимые результаты: "Восточное партнерство" приближает нас к цели членства в Евросоюзе".
Д.Залкалиани отметил, что 18 июня состоится видеоконференция лидеров стран-членов программы "Восточного партнерства": "Сегодня на встрече министров иностранных дел в формате видеоконференции будут обсуждены вопросы подготовки к данному мероприятию".
Глава МИД отметил, что Грузию на видеоконференции лидеров представит премьер-министр Георгий Гахария.