Глава МИД: У Грузии имеются большие планы по "Восточному партнерству"

Давид Залкалиани https://report.az/storage/news/ac9df9a13483cd0002f9bd5e037d1130/ca424467-8695-45b7-8b61-975fd625014f_292.jpg

"У Грузии имеются большие и амбициозные планы в связи с программой "Восточного партнерства".

Как передает грузинское бюро Report, об этом сказал министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

Министр отметил, что данная инициатива ЕС дала Грузии значимые результаты: "Восточное партнерство" приближает нас к цели членства в Евросоюзе".

Д.Залкалиани отметил, что 18 июня состоится видеоконференция лидеров стран-членов программы "Восточного партнерства": "Сегодня на встрече министров иностранных дел в формате видеоконференции будут обсуждены вопросы подготовки к данному мероприятию".

Глава МИД отметил, что Грузию на видеоконференции лидеров представит премьер-министр Георгий Гахария.