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Глава МИД: У Азербайджана дружеские отношения со всеми еврейскими общинами

Глава МИД: У Азербайджана дружеские отношения со всеми еврейскими общинами Азербайджан имеет традиционные дружеские отношения с еврейскими общинами всего мира.
Внешняя политика
21 сентября 2023 г. 05:47
Глава МИД: У Азербайджана дружеские отношения со всеми еврейскими общинами

Азербайджан имеет традиционные дружеские отношения с еврейскими общинами всего мира.

Как сообщили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, об этом заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов на встрече с представителями Коалиции еврейских организаций (КЕО) в рамках рабочего визита в Нью-Йорк для участия в неделе высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

В ходе встречи обсуждалось текущее состояние сотрудничества с еврейскими организациями, функционирующими в США, перспективы и новые возможности взаимодействия, а также ситуация в нашем регионе.

Дж.Байрамов подчеркнул наличие у Азербайджана традиционных дружественных отношений с еврейскими общинами по всему миру и выразил заинтересованность нашей страны в дальнейшем укреплении этих связей и реализации новых проектов сотрудничества. В то же время было выражено удовлетворение высоким уровнем развития связей Азербайджана с американскими еврейскими организациями и отмечено, что еврейская община Азербайджана на протяжении многих лет мирно сосуществует в нашей стране и тесно интегрирована в наше общество.

Министр также отметил исторические традиции толерантности и мультикультурализма в Азербайджане, напомнив, что в стране действуют многочисленные синагоги, школы, культурные центры, а конфессиональное разнообразие занимает особое место в социальной жизни.

Дж.Байрамов проинформировал представителей КЕО о ситуации в регионе и локальных антитеррористических мерах, предпринятых Азербайджаном, подчеркнул роль КЕО в доведении до американской общественности правды о нашем регионе.

На встрече стороны также обсудили перспективы развития азербайджано-американских отношений и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Azərbaycanın bütün yəhudi icmaları ilə dostluq münasibəti mövcuddur"

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