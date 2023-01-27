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Глава МИД Турции: Азербайджан никогда не будет одинок

Глава МИД Турции: Азербайджан никогда не будет одинок Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с атакой на посольство Азербайджана в Иране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:22
Глава МИД Турции: Азербайджан никогда не будет одинок

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с атакой на посольство Азербайджана в Иране.

Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.

"Я проклинаю предательское нападение на посольство братского Азербайджана в Тегеране. Да покоится с миром погибший, выражаю соболезнования его близким и народу Азербайджана и желаю скорейшего выздоровления раненым. Азербайджан никогда не будет одинок", - говорится в публикации.

Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.

Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu: Azerbaijan is not alone
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Azərbaycan tək deyil”

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