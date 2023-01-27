Глава МИД Турции: Азербайджан никогда не будет одинок

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с атакой на посольство Азербайджана в Иране.
Как передает Report, об этом Чавушоглу написал в Twitter.
"Я проклинаю предательское нападение на посольство братского Азербайджана в Тегеране. Да покоится с миром погибший, выражаю соболезнования его близким и народу Азербайджана и желаю скорейшего выздоровления раненым. Азербайджан никогда не будет одинок", - говорится в публикации.
Утром 27 января произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране.
Нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.
В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.