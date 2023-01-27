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Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану

Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране и пожелал выздоровления раненым.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 11:25
Глава МИД Турции выразил соболезнования Азербайджану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с нападением на посольство Азербайджана в Иране и пожелал выздоровления раненым.

Как сообщает Report, в связи с этим М.Чавушоглу позвонил министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову.

Глава МИД Турции осудил нападение на посольство в Иране и отметил, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Согласно информации, нападавший прорвался на пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Два сотрудника охраны посольства также получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

В настоящее время азербайджанской стороной проводится срочное расследование.

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Версия на английском языке Turkish FM makes phone call to Jeyhun Bayramov 
Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN başçısı Azərbaycana başsağlığı verib

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