Глава МИД Турции выразил отношение к кампании по очернению накануне игр Баку-2015

"Пусть они избегают нападок на Азербайджан под предлогом первых Европейских игр и сторонятся двойных стандартов"

Аланья. 18 мая. REPORT.AZ/ “Мы всегда выступали против двойных стандартов. И на своих предыдущих должностях, и на посту в Совете Европы я также выступал против этого. Силы, которые ищут возможность для нападок на Азербайджан, избрали в качестве предлога первые Европейские игры". Как сообщает сотрудник агентства Report в Аланье, об этом заявил азербайджанским журналистам глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Пусть они не утруждают себя. Азербайджан успешно проведет первые Европейские игры. Мы будем поддерживать Азербайджан в этом вопросе. Пусть они избегают нападок на Азербайджан под предлогом первых Европейских игр и сторонятся двойных стандартов".

Отметим, что заместитель председателя Союза парламентских журналистов Агиль Аслан, сотрудник газеты "Ени Мусават" Эльшад Пашасой, редактор отдела информационного агентства Report Пярвин Аббасов и журналистка Фарах Сабиргызы по приглашению заместителя председателя Федерации газетчиков Турции, председателя Общества газетчиков Аланьи Мехмета Али Димина побывали с визитом в Турции.