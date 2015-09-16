 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Глава МИД Турции: Вне зависимости от позиции ряда европейских структур Азербайджан продолжит свой путь

    Анкара и впредь будет активно поддерживать партнера в лице Баку во всех международных организациях

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Азербайджан продолжит свой путь вне зависимости от позиции ряда западных структур".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

    "Азербайджан – это европейская страна, которая состоит во многих европейских структурах. Вне зависимости от того, что скажут некоторые европейские структуры, Азербайджан продолжит свой путь", - сказал министр.

    Глава ведомства особо подчеркнул, что Анкара и впредь будет активно поддерживать партнера в лице Баку во всех международных организациях, в том числе и на европейской арене.

    По его словам, Турция и Азербайджан будут и дальше находиться в тесном сотрудничестве, совместно обсуждая и согласовывая различные вопросы.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi