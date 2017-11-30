Глава МИД Турции: В вопросе урегулирования конфликтов мы должны координировать усилия - ДОПОЛНЕНО

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Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ "В вопросе урегулирования конфликтов мы должны поддерживать друг друга, координировать усилия и должны быть уверены, что мы положим им конец". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу по итогам первой трехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана в Баку.

"Мы поддерживаем Азербайджан в вопросе Нагорного Карабаха. Мы также должны поддерживать друг друга в борьбе с терроризмом", - заявил Чавушоглу.

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Глава МИД отметил, что Турция прилагает усилия для разрешения проблемы Нагорного Карабаха, чтобы оккупированные азербайджанские земли были освобождены.

"Мы готовы поддержать любое решение, удовлетворяющее Азербайджан. Накануне встретился с сопредседателями и призвал их быть более активными в вопросе урегулирования, выразил нашу поддержку любому приемлемому для Азербайджана решению", - заявил Чавушоглу.