Глава МИД Турции: Совбез ООН должен быть более репрезентативен

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Целями Движения неприсоединения являются справедливость и стабильность. У Турции такая же цель и она идет в этом направлении, поэтому необходимо объединяться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на министерской конференции стран Движения неприсоединения в Баку.

Глава МИД Турции отметил, что Совет безопасности ООН не отвечает интересам наших обществ и должен быть более репрезентативен, включать больше стран.

Чавушоглу указал, что сегодняшняя мировая политика полна двойных стандартов.

"Наши общества и наши страны сталкиваются с очень большими вызовами, такими как, например, террористическая организация FETÖ, которая пыталась совершить переворот в Турции, однако благодаря храброму турецкому народу этого не произошло. Многие наши страны выступают против терроризма. Ведется борьба не только физическая, но и идеологическая с участием всех стран региона. Нет хороших террористов. Мы готовы кооперировать с членами Движения, чтобы сделать мир лучше для всех нас", - заявил глава МИД Турции.