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    Глава МИД Турции: Совбез ООН должен быть более репрезентативен

    Сегодняшняя мировая политика полна двойных стандартов© Report/ Elchin Murad

    Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Целями Движения неприсоединения являются справедливость и стабильность. У Турции такая же цель и она идет в этом направлении, поэтому необходимо объединяться. 

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на министерской конференции стран Движения неприсоединения в Баку.

    Глава МИД Турции отметил, что Совет безопасности ООН не отвечает интересам наших обществ и должен быть более репрезентативен, включать больше стран. 

    Чавушоглу указал, что сегодняшняя мировая политика полна двойных стандартов. 

    "Наши общества и наши страны сталкиваются с очень большими вызовами, такими как, например, террористическая организация FETÖ, которая пыталась совершить переворот в Турции, однако благодаря храброму турецкому народу этого не произошло. Многие наши страны выступают против терроризма. Ведется борьба не только физическая, но и идеологическая с участием всех стран региона. Нет хороших террористов. Мы готовы кооперировать с членами Движения, чтобы сделать мир лучше для всех нас", - заявил глава МИД Турции. 

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