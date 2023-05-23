Глава МИД Турции: Сейчас Европа нуждается в азербайджанском газе

Те, кто в прошлом не знал где находится Азербайджан, сегодня стали часто приезжать в Баку и просить начать поставки азербайджанского газа.

Те, кто в прошлом не знал где находится Азербайджан, сегодня стали часто приезжать в Баку и просить начать поставки азербайджанского газа.

Об этом в интервью командированному в Турцию корреспонденту Report сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, те, кто в прошлом не замечал Азербайджан, сегодня стали говорить: "Азербайджан - очень хорошая страна, президент Ильхам Алиев - хороший лидер": "Для нас важно думать о том, какие шаги мы можем предпринять для благополучия турецкого и азербайджанского народа. Поэтому необходимо увеличить пропускную способность трубопровода TANAP. Сегодня мы сотрудничаем не только ради себя, но и для удовлетворения потребностей мира, особенно Европы".