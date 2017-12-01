Глава МИД Турции: Считаем, что меры по восстановлению доверия в Афганистане недостаточны

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Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ "Эффективное региональное сотрудничество является важным условием для обеспечения безопасности Афганистана".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на церемонии открытия VII Министерской конференции "Безопасность и сотрудничество во имя сердца сильной Азии" в рамках проекта "Сердце Азии" - Стамбульский процесс в Баку.

Глава МИД Турции отметил, что Стамбульский процесс имеет глубокие корни, длительную историю, однако пока, к сожалению, невозможно говорить о политических подвижках в урегулировании кризиса в Афганистане.

"Мы считаем, что меры по восстановлению доверия недостаточны. Нам необходимо исходить из общих интересов, так как терроризм, наркотики и экстремизм являются угрозой для всех нас. И это требует от нас приложения больших усилий. Все страны региона должны участвовать в устойчивом диалоге", - заявил М. Чавушоглу.