Глава МИД Турции: Решение нагорно-карабахского конфликта откроет путь для развития всего региона

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ "Турция для Азербайджана не только друг, но и еще и стратегический партнер". Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым в Баку.

Министр подчеркнул, что Азербайджан является одной из стремительно развивающихся стран региона. "Мы придаем большое значение Азербайджану в регионе. Мы рядом с Азербайджаном и будем оставаться рядом с ним", - заявил Ф. Синирлиоглу.

Министр отметил, что проблема оккупированных территорий является важной для Азербайджана и Турция выступает за решение этого вопроса в рамках территориальной целостности Азербайджана. "Решение этой проблемы откроет путь для развития всего региона", - подчеркнул глава МИД Турции.

Он отметил, что две страны также плодотворно взаимодействуют в сфере энергетики, являются крупными торговыми партнерами.