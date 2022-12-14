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Глава МИД Турции призвал Армению как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном

Глава МИД Турции призвал Армению как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном "Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому, вне всяких сомнений, искренние шаги Еревана не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение”.
Внешняя политика
14 декабря 2022 г. 18:30
Глава МИД Турции призвал Армению как можно скорее подписать мирное соглашение с Азербайджаном

"Позиции Азербайджана и Турции предельно открыты, поэтому, вне всяких сомнений, искренние шаги Еревана не останутся без ответа. Для мира и стабильности на Южном Кавказе важны конкретные шаги. Армения должна как можно скорее подписать мирное соглашение”.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Он напомнил, что спецпредставители Турции и Армении продолжают диалог по нормализации двусторонних отношений: “Стороны ранее предприняли скоординированные шаги по открытию воздушного пространства. Непосредственно Турция приняла ряд решений в сфере авиаперевозок, что имело целью повышение доверия. Думаю, что и Ереван должен предпринять искренние шаги в диалоге с Анкарой”.

Министр сказал, что все стороны должны осознать, что все решения должны исходить от самих стран региона: “Это важно. Турция в союзе с Азербайджаном. После Шушинской декларацией мы стали официальными союзниками. Между нами достигнуты договоренности о проведении военных учений, сотрудничества, совместных действий. Проведение военных учений, сотрудничество, совместные образовательные программы не являются угрозой для кого-либо”.

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Версия на английском языке Turkish FM calls on Armenia to sign a peace treaty with Azerbaijan as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin XİN başçısı Ermənistanı ən qısa vaxtda Azərbaycanla sülh müqaviləsi imzalamağa çağırıb

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