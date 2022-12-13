Глава МИД Турции: Принятые Азербайджаном шаги привели его к победе во Второй Карабахской войне

Мы гордимся азербайджанскими братьями, которые создали все условия для реализации проектов, связанных с сельским хозяйством, строительством магистральных дорог и аэропортов на освобожденных азербайджанских территориях.

Мы гордимся азербайджанскими братьями, которые создали все условия для реализации проектов в сфере сельского хозяйства, строительства магистральных дорог и аэропортов на освобожденных территориях Азербайджана.

Как передает Report, об этом на заседании турецкого парламента заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу.

По словам министра, официальная Анкара прилагает дипломатические усилия и наращивает инвестиции в транспортной сфере для реконструкции Великого шелкового пути.

"Встречи в трехстороннем формате Турции и Азербайджана с Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном дают свои положительные результаты. Завтра я вместе с министрами энергетики и транспорта отправлюсь в Туркменбаши для участия в трехсторонней встрече с представителями Азербайджана и Туркменистана", - сказал он.

М.Чавушоглу также заявил, что принятые Азербайджаном за последние 30 лет шаги привели его к победе во Второй Карабахской войне.

По его словам, сразу после победы Азербайджана во второй Карабахской войне, Турция прилагала все усилия для оказания поддержки восстановлению мира в регионе.

Далее он отметил, что усилия Турции, направленные на развитие Организации тюркских государств, также дает положительные результаты, и саммит в Самарканде в прошлом месяце – наглядное тому свидетельство.