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    Глава МИД Турции прибыл в Азербайджан

    В Баку Мевлют Чавушоглу проведет ряд встреч с руководством страны

    Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан. Как сообщает Report, в ходе визита 25 февраля  М. Чавушоглу посетит Аллею почётного захоронения, Аллею Шехидов и могилы турецких солдат, отдавших жизнь за свободу Азербайджана.

    Ожидается, что глава МИД Турции проведет в Баку встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, премьер-министром Артуром Раси-заде, председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым.

    Также запланировано выступление М. Чавушоглу в Университете АДА.

    26 февраля М. Чавушоглу вместе с руководством Азербайджана посетит памятник жертвам Ходжалинской трагедии и почтит память погибших. 

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