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    Глава МИД Турции обсудит в Баку нагорно-карабахское урегулирование

    Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан на этой неделе

    Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Феридун Синирлиоглу посетит Азербайджан.

    Как сообщает Report со ссылкой на сайт МИД Турции, официальный визит главы турецкого внешнеполитического ведомства состоится 15-16 сентября в рамках регулярных визитов на высоком уровне между двумя странами.

    В рамках визита Ф.Синирлиоглу встретится с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым. На встрече будут обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, а также ситуация в регионе и нагорно-карабахское урегулирование.  

    Кроме того, планируется, что  глава МИД Турции проведет встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Артуром Раси-заде.

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