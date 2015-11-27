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    Глава МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею Шехидов - ФОТО

    Мевлут Чавушоглу возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ Находящийся с визитом в Баку министр иностранных дел Турции Мевлут Чавушоглу посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов.

    Как сообщает Report, посетив Аллею почетного захоронения, Мевлут Чавушоглу возложил венок к могиле общенационального лидера Гейдара Алиева. Также он посетил могилу известного врача-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой.

    После  глава МИД  Турции почтил память шехидов 20 января, возложил венок к мемориалу "Вечный Огонь", и к памятнику турецким воинам, оставив запись в памятной книге.

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