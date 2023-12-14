Глава МИД Турции посетил Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, памятник турецким воинам и Аллею шехидов.

Находящийся с рабочим визитом в Азербайджане министр иностранных дел Турции Хакан Фидан посетил могилу общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, памятник турецким воинам и Аллею шехидов.

Как сообщает Report, глава МИД Турции почтил память общенационального лидера, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил венок к его могиле.

Затем Х.Фидан посетил памятник турецким воинам, воздвигнутый в память о турецких шехидах, возложил к подножию мемориала венок.

Хакан Фидан также побывал на Аллее шехидов и возложил венок к мемориалу "Вечный огонь".