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    Глава МИД Турции: Подобные встречи в трехстороннем формате позволяют обсудить региональное сотрудничество и происходящие процессы

    Вторую встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана планируется провести в следующем году в Пакистане© Report

    Баку. 30 ноября. REPORT. AZ/ "Подобные встречи в трехстороннем формате позволяют обсудить региональное сотрудничество и происходящие процессы".

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на проходящей сегодня в Баку первой трехсторонней встрече глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана.

    В ходе встречи стороны отметили важность подобного формата сотрудничества и реализации совместных проектов в частности в сфере энергетики, транспорта и других сфер.

    М. Чавушоглу отметил, что вторую встречу глав МИД Азербайджана, Турции и Пакистана планируется провести в следующем году в Пакистане. Точная дата будет согласована по дипломатическим каналам. 

    Отметим, что по итогам сегодняшней встречи глав МИД трех стран будет принята Бакинская декларация.

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