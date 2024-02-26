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Глава МИД Турции почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Глава МИД Турции почтил память жертв Ходжалинского геноцида Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования Азербайджану по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.
Внешняя политика
26 февраля 2024 г. 13:14
Глава МИД Турции почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования Азербайджану по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипломата в соцсети "Х".

"С уважением чту память наших собратьев, убитых 32 года назад в Ходжалы на глазах у всего мира. Выражаю свои искренние соболезнования Азербайджану. Турция всегда рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.

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Версия на английском языке Turkish FM pays tribute to memory of victims of Khojaly genocide

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