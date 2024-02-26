Глава МИД Турции почтил память жертв Ходжалинского геноцида

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования Азербайджану по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил соболезнования Азербайджану по случаю 32-й годовщины Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, соответствующая публикация была размещена на странице дипломата в соцсети "Х".

"С уважением чту память наших собратьев, убитых 32 года назад в Ходжалы на глазах у всего мира. Выражаю свои искренние соболезнования Азербайджану. Турция всегда рядом с Азербайджаном", - говорится в публикации.