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Глава МИД Турции поделился публикацией о Дне памяти Гейдара Алиева

Глава МИД Турции поделился публикацией о Дне памяти Гейдара Алиева Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
Внешняя политика
12 декабря 2022 г. 15:31
Глава МИД Турции поделился публикацией о Дне памяти Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, министр написал в Twitter:

"С почтением и уважением чту светлую память общенационального лидера родного Азербайджана, крупного государственного деятеля Гейдара Алиева в 19-ю годовщину его кончины. Братство и единство двух стран продолжаются на основе лозунга "один народ, два государства".

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Версия на английском языке Mevlut Cavusoglu makes post on 19th anniversary of Heydar Aliyev's death
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu Heydər Əliyevin vəfatının 19-cu ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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