Глава МИД Турции поделился публикацией о Дне памяти Гейдара Алиева

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу поделился публикацией в связи с 19-й годовщиной кончины общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, министр написал в Twitter:

"С почтением и уважением чту светлую память общенационального лидера родного Азербайджана, крупного государственного деятеля Гейдара Алиева в 19-ю годовщину его кончины. Братство и единство двух стран продолжаются на основе лозунга "один народ, два государства".