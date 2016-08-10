​Глава МИД Турции: Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для будущего Кавказа

Баку. 10 августа. REPORT.AZ/ "На прошедшей в Баку встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым мы дали оценку ряду вопросов. Нам сказали о создании механизма Азербайджан-Турция-Иран. На повестке также вопрос создания механизма Азербайджан-Турция-Россия".

Как сообщает Report, об этом в интервью агентству Anadolu сказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, состоится трехсторонняя встреча.

"Нагорно-карабахский конфликт представляет угрозу для будущего Кавказа. Мы и раньше действовали для решения данного вопроса. В данном направлении также прослеживается инициатива России. Как Минская группа ОБСЕ, так и президент России Владимир Путин проявляют инициатиаву в данном направлении. Сделанные нами Армении предложения совпадают с предложениями России. Мы будем действовать для стабильности и будущего региона и решения данной проблемы. У нас будет возможность расценить это в рамках трехстороннего механизма (подразумевается тройка Азербайджан-Турция-Россия - REPORT).