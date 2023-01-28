Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться

Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться.
Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодыми дипломатами.
По словам министра, Вторая Карабахская война показала, что "замороженные" конфликты могут в какой-то момент вспыхнуть вновь: "Альтернативой этому является сотрудничество. Мы, как глобальная сила, должны быть активны во всех направлениях, превращать кризисы в возможности".
Касаясь ситуации в Украине, Чавушоглу сказал, что предсказать ход событий очень сложно. По его словам, сейчас стало сложнее прогнозировать будущее по сравнению с предыдущими годами.
Глава МИД также раскритиковал тенденции исламофобии в Европе, подчеркнув, что это недопустимо.