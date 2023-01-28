Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться

Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться.

Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодыми дипломатами.

По словам министра, Вторая Карабахская война показала, что "замороженные" конфликты могут в какой-то момент вспыхнуть вновь: "Альтернативой этому является сотрудничество. Мы, как глобальная сила, должны быть активны во всех направлениях, превращать кризисы в возможности".

Касаясь ситуации в Украине, Чавушоглу сказал, что предсказать ход событий очень сложно. По его словам, сейчас стало сложнее прогнозировать будущее по сравнению с предыдущими годами.

Глава МИД также раскритиковал тенденции исламофобии в Европе, подчеркнув, что это недопустимо.