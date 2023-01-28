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Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться

Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться.
Внешняя политика
28 января 2023 г. 11:16
Глава МИД Турции: Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться
Report

Хрупкая ситуация на Южном Кавказе продолжает сохраняться.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на встрече с молодыми дипломатами.

По словам министра, Вторая Карабахская война показала, что "замороженные" конфликты могут в какой-то момент вспыхнуть вновь: "Альтернативой этому является сотрудничество. Мы, как глобальная сила, должны быть активны во всех направлениях, превращать кризисы в возможности".

Касаясь ситуации в Украине, Чавушоглу сказал, что предсказать ход событий очень сложно. По его словам, сейчас стало сложнее прогнозировать будущее по сравнению с предыдущими годами.

Глава МИД также раскритиковал тенденции исламофобии в Европе, подчеркнув, что это недопустимо.

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Версия на английском языке Turkish FM: Situation in South Caucasus remains fragile 
Версия на азербайджанском языке Mövlud Çavuşoğlu: “Cənubi Qafqazda kövrək durum davam edir”

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