Глава МИД Турции: Четырехсторонний формат сотрудничества создаст все условия для развития торговли и бизнеса

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Баку. 15 марта. REPORT.AZ/ "Все четыре страны - братские и дружеские. Мы связаны взаимовыгодным диалогом".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам первой четырехсторонней встречи глав МИД Азербайджана, Турции, Ирана, Грузии.

"Мы будем противостоять всем вызовам совместно. Учитывая сложность региона, в рамках данного четырехстороннего формата мы создадим все условия для развития торговли, бизнеса. Будут рассмотрены вопросы, связанные с таможней и совместными инвестициями", - заявил Чавушоглу.