Глава МИД Турции: Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН

Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН.

Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"Азербайджан принял председательство в ДН в очень сложное время в мире, время войн и конфликтов. Это очень непросто", - сказал он.

Х. Фидан отметил, что деятельность Движения неприсоединения способствует борьбе с расизмом, неоколониализмом и многими другими проблемами.

Говоря о последствиях войны в Украине и о вкладе Турции в разрешение этого конфликта, глава МИД напомнил, что Турция с подписанием зерновой сделки помогла миру избежать гуманитарного кризиса.

"Турция верит, что многосторонность является эффективной в борьбе с несправедливостью",- сказал он.