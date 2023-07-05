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Глава МИД Турции: Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН

Глава МИД Турции: Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН.
Внешняя политика
5 июля 2023 г. 10:56
Глава МИД Турции: Азербайджан прекрасно справился с председательством в ДН

Азербайджан прекрасно справился с председательством в Движении неприсоединения.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на проходящей в Баку министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".

"Азербайджан принял председательство в ДН в очень сложное время в мире, время войн и конфликтов. Это очень непросто", - сказал он.

Х. Фидан отметил, что деятельность Движения неприсоединения способствует борьбе с расизмом, неоколониализмом и многими другими проблемами.

Говоря о последствиях войны в Украине и о вкладе Турции в разрешение этого конфликта, глава МИД напомнил, что Турция с подписанием зерновой сделки помогла миру избежать гуманитарного кризиса.

"Турция верит, что многосторонность является эффективной в борьбе с несправедливостью",- сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan: “Qlobal problemləri fəal şəkildə həll etməyə çalışacağıq”

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