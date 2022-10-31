Глава МИД Турции: Аэропорты на освобожденных территориях Азербайджана имеют важное значение

Аэропорты, открытые на освобожденных территориях Азербайджана, имеют важное значение.

Аэропорты, открытые на освобожденных территориях Азербайджана, имеют важное значение.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Благодаря нашей поддержке Азербайджану на Южном Кавказе завершилась 30-летняя оккупация. Благодаря Шушинской декларации, подписанной президентами, наши отношения поднялись до уровня союзничества. Аэропорты, открытые на освобожденных от оккупации землях Азербайджана, имеют важное значение”, - сказал он.

Чавушоглу подчеркнул, что отношения между тюркскими государствами укрепляются.